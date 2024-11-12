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Общественный центр

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2024
В Перми у Стахановского кольца снесут аварийные дома и гаражи
12 ноября, 04:30
В Перми отремонтируют первый модульный общественный центр
27 июня, 09:47
В Перми заключены муниципальные контракты на строительство двух общественных центров
19 марта, 06:41
В Перми определился застройщик двух общественных центров
26 февраля, 04:33
2023
В Перми в ближайшие три года построят пять общественных центров
В следующем году запланировано сооружение первого, в микрорайоне Водники
18 октября 2023, 16:50
Дорого и… ядовито. Власти Перми пояснили, почему змей выселяют из помещения
2 октября 2023, 12:54

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