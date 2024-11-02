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Общество

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2 ноября
Предприниматель из Перми дал налоговому инспектору полумиллионную взятку
2 ноября, 15:51
Гибель людей после пансионата, циклон и новый аквапарк. Главное за неделю в Прикамье
2 ноября, 12:28
Двух жителей Александровска задержали за попытку продать синтетические наркотики
2 ноября, 11:52
В Сиве на месяц закрыли кафе с сотрудниками без медкнижек и мухами в помещениях
2 ноября, 11:38
В пермском аэропорту рассказали, повлиял ли снегопад на прием и отправку рейсов
2 ноября, 11:00
Кунгур вошел в ТОП-5 малых городов России для уединенного отдыха
2 ноября, 10:44
Укладка асфальта под снегом, ДТП и ограничение движения: Прикамье — во власти ноября
2 ноября, 10:04
Судебные приставы встретили должника по алиментам из Кунгура на вокзале
2 ноября, 08:26
«Не хотите — не надо». В Перми отменили «Гойду»
2 ноября, 07:52
Росздравнадзор объяснил, почему не может проверить пансионат «Долголетие» в Прикамье
2 ноября, 07:23
1 ноября
Properm.ru узнали, какие выставки в PERMM стали для прокуратуры коррупционными
1 ноября, 19:00
Пансионат «Долголетие» в Протасах работал без лицензии и медиков среди персонала
1 ноября, 14:00
В Перми по решению суда ликвидировали «Центр исторической памяти»
1 ноября, 11:27
Суд в Перми признал, что слово «овца» не является оскорблением
1 ноября, 10:11
Организаторы представили программу декабрьского фестиваля «Дягилев+»
1 ноября, 09:46
Бенгальский кот Лео умер в пермском приюте после борьбы с тяжелыми болезнями
1 ноября, 08:30
На набережной в Закамске закончили строить здание для клуба моржей и занятий ГТО
1 ноября, 05:00
Видео. «Огненный» трамвай проехал сегодня утром по улице Куйбышева
1 ноября, 03:59
В Вишерском заповеднике ответили на претензии природоохранной прокуратуры
1 ноября, 03:43
Адреса и даты. Плановый ремонт приведет к временному отключению воды у сотен пермяков
1 ноября, 03:09

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