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Обстрел

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2025
Неизвестные обстреляли несколько остановок в Мотовилихе
13 января, 04:55
2024
Страшная цифра. Число погибших после обрушения дома в Белгороде увеличилось
Часть ракеты попала в многоэтажку — рухнул один из подъездов жилого дома.
13 мая 2024, 03:01
Количество погибших во время обстрела в «Крокусе» возросло до 150 человек
По официальным данным, погибли 115 человек.
23 марта 2024, 11:16
«Застрелил за деньги». В сети появился допрос одного из подозреваемых в теракте
К моменту преступления он получил 50% обещанной суммы.
23 марта 2024, 10:50
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела машины полицией
Ранее девушку перевели из отделения реанимации в стационар.
19 марта 2024, 04:36
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела «Лады» полицией
В больницу с ранениями поступили два человека.
28 февраля 2024, 06:35
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии раненных после обстрела «Лады» полицией
Дело взято под контроль главы СУ СК РФ.
26 февраля 2024, 11:33
Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками
Служебное оружие было применено сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с законом «О полиции».
20 февраля 2024, 13:22
В Белгороде после ракетного удара погибли семь человек. Показываем кадры разрушений
За жизнь пострадавших сейчас борются врачи.
16 февраля 2024, 02:48
Губернатор Пермского края прокомментировал обстрел рынка в Донецке
Рынок был обстрелян утром в воскресенье.
22 января 2024, 02:37
После обстрела Белгорода из RM-70 «Вампир» пострадали три человека — они в реанимации
Обстрелы Белгорода продолжаются с конца декабря 2023 года.
9 января 2024, 04:25
2023
Пострадали 108 человек. Глава Пермского края высказался об обстрелах Белгорода
Количество жертв увеличилось до 14.
30 декабря 2023, 16:48
2015
На шоссе Космонавтов неизвестные открыли стрельбу из машины
В сети появилась видеозапись того, как молодой человек с винтовкой высовывается в окно иномарки. По словам очевидца, он трижды выстрелил по другой машине.
30 июля 2015, 13:35

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