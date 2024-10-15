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Обыск

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Октябрь
Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов
В течение двух лет подозреваемый нелегально изготовил нарезное и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним.
15 октября, 08:28
Май
Руководителя кунгурского «Водоканала» подозревают в хищении двух миллионов
16 мая, 06:09
Март
Задержали сотрудников министерства, которое возглавляет экс-глава Прикамья
На кадрах, опубликованных силовиками, зафиксированы дорогое жилье и много денег.
26 марта, 07:50
Сегодня в Перми по делу Петра Верзилова* прошли обыски
12 марта, 15:30
Ноябрь 2023
Уполномоченный при президенте РФ заступился за Аяза Шабутдинова
Борис Титов считает излишним нахождение пермского блогера в СИЗО.
10 ноября 2023, 09:18

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