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Обыски

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2024
Замминистра энергетики РФ задержали в рамках дела, связанного с Прикамьем
25 октября, 05:36
В Минприроды Прикамья проводятся обыски и допросы
26 марта, 07:21
Штаб-квартиру пермского градозащитника обыскали по делу иноагента Ухова
15 марта, 06:22
В Перми пришли с обыском к политологу-иноагенту Виталию Ковину
14 марта, 07:36
Силовики проводят обыски в Березниках у юриста, оштрафованного за критику СВО
14 марта, 06:40
Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея PERMM
Обыски вчера были в нескольких субъектах РФ.
13 марта, 05:40
Сегодня в Перми по делу Петра Верзилова* прошли обыски
12 марта, 15:30
2023
Сотрудники ФСБ изымают документы из пермского министерства. С чем это связано
27 декабря 2023, 07:28
ФСБ провела выемку документов в нескольких министерствах правительства Прикамья
20 ноября 2023, 08:37
Гранатометы и пулеметы. Силовики нашли в Пермском крае мастерские по созданию оружия
6 сентября 2023, 08:10
Силовики забрали документы из администрации Краснокамска
23 августа 2023, 08:16
В администрации Ленинского района Перми силовики провели обыск
26 июля 2023, 12:59
Член Общественной палаты Прикамья в суде обжалует действия сотрудников ФСБ
29 мая 2023, 08:40
У пермских общественников силовики проводят обыски
19 мая 2023, 05:15
2016
После задержания Никиты Белых в администрации Кировской области прошли обыски
Информацию о проводимых силовиками мероприятиях в здании администрации подтвердил Следственный комитет.
25 июня 2016, 03:00

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