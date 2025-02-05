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Обзор кино

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2025
Светка из пермского КВН сыграла Бабу-Ягу в кино
Фильм выйдет в прокат уже в марте.
5 февраля, 03:21
2024
Спецпроект
Любовь, Пермь и стереотипы в фильме «Культурная комедия»
Спойлеры — серьёзные | Рейтинг: для тех, кто очень сильно любит Пермь и российское кино. | 12+
Спецпроект
Герой нашего комикса. Каким получился третий фильм о майоре Громе
Спойлеры: почти отсутствуют | Рейтинг: любителям кинокомиксов, вселенной Bubble Comics и просто хороших боевиков | 18+
Пермякам бесплатно покажут фильм «Мира» с переводом на жестовый язык
Фильм покажут в рамках фестиваля «Мы услышим».
23 апреля 2024, 06:31
2013
Джек — покоритель великанов: эпично, романтично, местами смешно
Давно известная история про великанов, бобовые зернышки и храброго Джека прошла кинореинкарнацию благодаря режиссеру «Доктора Хауса» и «Людей Икс». На этой неделе фильм «Джек-Покоритель» выходит в прокат.
22 марта 2013, 02:52
2012
Кинопремьеры недели: в прокате с 29 марта
Каждый четверг кинотеатры обновляют свой репертуар. Об очередных новинках — в еженедельном обзоре Properm.ru.
29 марта 2012, 08:19
Кинопремьеры недели: в прокате с 22 марта
Каждый четверг кинотеатры обновляют свой репертуар. Об очередных новинках — в еженедельном обзоре Properm.ru.
22 марта 2012, 08:20
Кинопремьеры недели: в прокате с 1 марта
Каждый четверг кинотеатры обновляют свой репертуар. Об очередных новинках — в еженедельном обзоре Properm.ru.
1 марта 2012, 09:21
Выходные с Properm.ru: вспомнить Ельцина, увидеть «Кошкин дом» и покорить Джимкану
Чтобы выходные не прошли мимо, представляем обзор событий, которые обязательно нужно посетить.
3 февраля 2012, 09:38
Кинопремьеры недели: в прокате со 2 февраля
Каждый четверг кинотеатры обновляют свой репертуар. Об очередных новинках — в еженедельном обзоре Properm.ru.
2 февраля 2012, 09:00
Выходные с Properm.ru: зачем ехать в Хохловку и как пройти в библиотеку?
Чтобы выходные не прошли мимо, представляем обзор событий, которые обязательно нужно посетить.
20 января 2012, 10:55
Выходные с Properm.ru: где отметить старый НГ, погадать и увидеть уральский стриптиз
Чтобы выходные не прошли мимо, представляем обзор событий, которые обязательно нужно посетить.
13 января 2012, 05:46
Новый год с Properm.ru: где поймать главного Деда Мороза и встретить друзей
Чтобы праздники не прошли мимо, представляем обзор событий, которые стоит посетить.
6 января 2012, 06:33
Кинопремьеры недели: в прокате с 5 января
Каждый четверг кинотеатры обновляют свой репертуар. О новинках первой недели 2012 года — в еженедельном обзоре Properm.ru.
5 января 2012, 10:00
2011
Выходные с Properm.ru: встречаем реально, творчески, на коньках и в Хохловке
Чтобы выходные не прошли мимо, представляем обзор событий, которые обязательно нужно посетить.
23 декабря 2011, 12:12
Выходные с Properm.ru: от парада cнеговиков до мандалов
Чтобы выходные не прошли мимо, представляем обзор событий, которые обязательно нужно посетить.
16 декабря 2011, 06:56
Спецпроект
Кинопремьеры недели: в прокате с 15 декабря
Каждый четверг кинотеатры обновляют свой репертуар. Об очередных новинках — в еженедельном обзоре Properm.ru.
Выборы с Properm.ru: ночь в кино или на катке, день в музее или парке?
Чтобы выходные не прошли мимо, представляем обзор событий, которые обязательно нужно посетить.
2 декабря 2011, 06:04
Спецпроект
Кинопремьеры недели: в прокате с 24 ноября
Каждый четверг кинотеатры обновляют свой репертуар. Об очередных новинках — в еженедельном обзоре Properm.ru.
Выходные с Properm.ru: мужчины, объединяйтесь
Чтобы выходные не прошли мимо, представляем обзор событий, которые обязательно нужно посетить.
3 ноября 2011, 06:38

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