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Очер

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Октябрь
Стало известно, где в Перми и Очере можно без записи привиться от гриппа
15 октября, 08:40
Фото. Сбылась чья-то детская мечта: жители Пермского края ночью ловили северное сияние
11 октября, 03:13
Сентябрь
В поселке Павловский Очёрского округа жители остались без воды
26 сентября, 16:06
Август
В Пермском крае на продажу выставлена липовая «усадьба Строгановых» со свинарником
13 августа, 13:48
В ходе СВО погиб мобилизованный многодетный работник Очёрского машзавода
Александр Денисов был награжден в ходе службы двумя медалями.
8 августа, 11:29
В Очере 10 августа пройдет спортивный забег девушек на шпильках
6 августа, 11:01
Очерец забил свою мать насмерть руками и ногами
1 августа, 14:57
Июнь
Жутко и красиво: в Очере заметили редкое атмосферное явление. Фото
Шкваловый ворот может быть опасен для наблюдателя.
20 июня, 05:28
Загорелась крыша. В Очере на пожаре погиб человек
14 июня, 08:13
Май
Служил по контракту, награждён орденом. В Очере завтра простятся с погибшим земляком
16 мая, 05:45
Апрель
Остались жена и две дочки. В Прикамье простятся с 33-летним участником СВО
12 апреля, 05:57
Февраль
В Прикамье возбудили дело после сообщений о домогательстве педагога к школьнице
Педагог не стал отвечать на вопросы о возбуждении дела.
15 февраля, 08:09
В Прикамье осудили 23-летнего мужчину за кражу с банковского счета приятеля
13 февраля, 13:02
В Прикамье задержана семейная пара мошенников, вымогавшая деньги у пенсионеров
11 февраля, 08:14
Супруги из Очера благодаря действиям мошенников потеряли полмиллиона рублей
1 февраля, 05:17
Декабрь 2023
Умер прямо на улице. Очерец забил до смерти знакомого
29 декабря 2023, 15:57
Браконьеры из Очера лишились лодки и получили многотысячные штрафы
25 декабря 2023, 09:01
Ноябрь 2023
В Очёре прощаются с погибшим в ходе СВО военнослужащим Михаилом Солодниковым
Михаил Солодников умер 13 ноября.
17 ноября 2023, 10:21

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