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Очистка снега

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2024
«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков
За прошлую неделю из города было вывезено около 25 тыс. кубометров снега.
28 марта 2024, 09:24
2012
«Замедленное движение транспорта не связано с состоянием дорожной сети»
100 единиц техники очистят Пермь от последствий последнего снегопада уходящей зимы.
21 марта 2012, 04:52
Уборку снега на придомовых территориях в Перми проконтролирует прокуратура
Глава городской администрации получил представление контролирующего органа об устранении нарушений при очистке мест общего пользования.
24 января 2012, 10:32
2011
Олег Чиркунов: они доделали, понимая, что весной будут перекладывать асфальт
По словам губернатора Пермского края, подрядчики могли заплатить неустойку и доделать ремонт весной, но выбрали другой путь.
24 ноября 2011, 03:38

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