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Одежда

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Шуба или пуховик? Пермский ученый рассказал, как правильно одеться зимой
2 ноября, 08:57
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Прикамье 10 июля
9 июля, 10:48
Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае
23 июня, 10:33
Как пермякам выжить в такую жару? Отвечают профессионалы
13 июня, 11:07
Потратили 15 миллионов рублей. В Перми активно скупают блузки
6 мая, 03:13
Пермь и Уфа станут первыми в РФ городами, где появятся магазины китайского бренда HEA
11 апреля, 11:56
Автор пермского «Счастья не за горами» не смог получить права на инсталляцию
27 марта, 09:34
Магазин турецкой мультибрендовой сети SuperStep откроется в Перми
Магазин начнет работу в конце первого квартала 2024 года.
16 января, 03:34
Пермяки отправили на переработку 800 тонн одежды за год
Пермяков призывают сдавать только чистую одежду в контейнеры.
7 января, 12:24
2023
Открылся второй в Перми магазин турецкой одежды LC Waikiki
Первый магазин зарубежной сети появился в ТРК «СпешиLove» в середине лета.
1 сентября 2023, 08:09

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