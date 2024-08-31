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2024
С пермского оборонного завода хотят взыскать убытки в размере 45 миллионов рублей
31 августа, 09:56
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
На предприятии утверждают, что у них есть недостаток кадров, поэтому сокращать никого они не собираются.
19 января, 06:26
Сотрудников «ОДК-Пермские Моторы» попытались сократить после конфликта с начальником
15 января, 09:17
Первый полет самолета SJ-100 с пермским двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года
3 января, 12:09
2023
Пермский завод попал под санкции США из-за связи с Ираном
В новом санкционном списке оказались лишь три компании.
20 сентября 2023, 03:25
2022
Ульяновские трубопроводы будут поставлять в Пермь
Корпорация «Промтех» уже в этом году планирует нарастить поставки трубопроводов и деталей, сборочных единиц (ДСЕ) на пермское предприятие «ОДК-Авиадвигатель». Сообщает информационный портал «Улправда».
28 августа 2022, 12:35
2021
Для выхода на рынок пермского двигателя ПД-14 из бюджета России направят 50 миллиардов рублей
Глава правительства поручил Минпромторгу РФ подготовить «дорожную карту» поставок самолетов MC-21 с российскими двигателями ПД-14, а также программу их дальнейшего обслуживания после продажи.
9 декабря 2021, 14:45
2018
ОДК поставила крест на «Искре-Авигаз». Акционеры продолжают борьбу за спасение предприятия
1 июня 2018 года «Искра-Авигаз» признана Арбитражным судом Москвы банкротом. 7 июня 2018 года состоятся судебные заседания по признанию банкротами бывших топ-менеджеров предприятия, генерального директора Виктора Пыхтеева и коммерческого директора Ирины Трефиловой. Они выступили поручителями предприятия по кредиту в банке «Санкт-Петербург». Банк подал на банкротство поручителей как физических лиц.
7 июня 2018, 06:11

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