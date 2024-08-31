ОДК поставила крест на «Искре-Авигаз». Акционеры продолжают борьбу за спасение предприятия

1 июня 2018 года «Искра-Авигаз» признана Арбитражным судом Москвы банкротом. 7 июня 2018 года состоятся судебные заседания по признанию банкротами бывших топ-менеджеров предприятия, генерального директора Виктора Пыхтеева и коммерческого директора Ирины Трефиловой. Они выступили поручителями предприятия по кредиту в банке «Санкт-Петербург». Банк подал на банкротство поручителей как физических лиц.