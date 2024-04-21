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ОДК-Пермские моторы

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Апрель
В Свердловском районе установят памятник молодым рабочим оборонных заводов
21 апреля, 10:38
Март
Самолет совершил вынужденную посадку из-за поломки пермского двигателя
Авиаинцидент произошел еще в конце 2023 года, никто не пострадал.
15 марта, 07:16
Январь
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
На предприятии утверждают, что у них есть недостаток кадров, поэтому сокращать никого они не собираются.
19 января, 06:26
Сотрудников «ОДК-Пермские Моторы» попытались сократить после конфликта с начальником
15 января, 09:17
Первый полет самолета SJ-100 с пермским двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года
3 января, 12:09
Октябрь 2023
В ходе встречи с президентом Александр Иноземцев озвучил планы по производству ПД-14
По словам управляющего директора и генерального конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель», объемы ежегодно будут наращиваться
19 октября 2023, 17:04

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