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Огнестрельное оружие

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2025
У пермяка изъяты два пистолета Макарова
5 февраля, 05:54
Жители Березников внезапно находят боевые пистолеты и обрезы. За это их судят
5 февраля, 02:00
Пермяк пытался переслать в США части автомата и пулемёта. Фото
30 января, 05:38
2024
Житель Чайковского пришел с ворованным пистолетом в клуб и выложил его на стол
29 ноября 2024, 09:13
Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов
В течение двух лет подозреваемый нелегально изготовил нарезное и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним.
15 октября 2024, 08:28
Житель Прикамья хранил у себя целый арсенал
Возбуждены два уголовных дела.
1 октября 2024, 05:58
В Пермском крае в сентябре изъято почти сто единиц огнестрельного оружия
Также из нелегального оборота изъяты 880 патронов различного калибра и 14 204 грамма пороха.
30 сентября 2024, 16:13
Полиция проводит проверку сообщения о стрельбе с балкона в Перми
Злоумышленники с оружием замечены в микрорайоне Гайва
16 сентября 2024, 11:26
У жителя Частых изъяли раритетное нарезное ружье, которым он владел незаконно
26 апреля 2024, 13:53
По делу убийства пермского бизнесмена Александра Лукова задержаны три человека
16 января 2024, 12:41

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