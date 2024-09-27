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Огонь

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2024
В Перми на пожаре были спасены девять жильцов многоквартирного дома
27 сентября, 06:17
МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье с 16 по 18 сентября
16 сентября, 04:44
В Пермском крае за прошедшие сутки случились девять пожаров, два из них в Перми
18 августа, 10:01
У артиста уличного театра во время фестиваля «Флюгер» в Перми загорелась одежда
12 августа, 05:57
В Прикамье ввели особый противопожарный режим
4 июля, 03:30
На пожаре в деревянном доме в Кизеле погиб мужчина
15 апреля, 07:16
Прохожий в Перми спас на пожаре шесть человек
Огонь вспыхнул между на лестничной площадке первым и вторым этажом в доме на Героев Хасана.
2 января, 06:19
2023
Жителя Прикамья осудили за поджог человека, лежащего на лавочке
8 декабря 2023, 05:42
2022
На пожаре в частном доме в Пермском крае спасли 45-летнего мужчину
Пожар произошел в частном доме в селе Ключи Суксунского округа. Деревянный дом загорелся днем.
20 ноября 2022, 06:30

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