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Ограничение

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Октябрь
В пермской Мотовилихе ограничат движение по одной из улиц
31 октября, 12:38
В выходные в Перми произойдут изменения в движении двух трамвайных маршрутов
10 октября, 06:23
На следующей неделе для движения перекроют одну из пермских улиц
4 октября, 13:49
В Перми ограничат движение транспорта возле микрорайона Ива
2 октября, 02:52
Сентябрь
В выходные в центре Перми изменится движение общественного транспорта
6 сентября, 10:56
В районе Краснокамска на федеральной трассе до пятницы ограничат движение
2 сентября, 16:14
На следующей неделе в центре Перми перекроют улицы
1 сентября, 04:11
Август
В Перми продлили перекрытие части улицы Дзержинского
26 августа, 05:17
На участках двух улиц на Вышке-2 в Перми ограничат движение транспорта
26 августа, 02:57
Июнь
В ближайшее воскресенье в Перми перекроют для движения часть центральных улиц
На них будут проходить всероссийские состязания по триатлону.
25 июня, 12:22
В Перми ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Город встреч»
15 июня, 07:12
В Перми на время прохождения Крестного хода перекроют движение
6 июня, 13:23
В Пермском округе временно закроют железнодорожный переезд
5 июня, 03:38
Май
В еще один майский день пермяки не смогут купить алкоголь
15 мая, 16:43
На пермской площади Гайдара сдвинули срок изменения движения транспорта
На пермской площади Гайдара сдвинули срок изменения движения транспорта
3 мая, 15:11
В Перми ограничат движение по мосту через Мулянку
Мост будут ремонтировать, поэтому водителей просят быть внимательными.
3 мая, 12:09
В ближайшие дни улицы в центре Перми будут перекрывать для движения
3 мая, 08:54
Апрель
В Пермском крае закроют два железнодорожных переезда
28 апреля, 08:54
В Перми закрыли 95 из 114 павильонов, торговавших табаком
Нарушителям закона о запрете такой торговли выписано уже 150 протоколов об административных нарушениях.
16 апреля, 06:40
В Прикамье перестали действовать все ледовые переправы
Закрылась последняя, в Гайнском округе
5 апреля, 08:40

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