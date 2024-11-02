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Ограничение движения

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Ноябрь
На дорогах Прикамья вводится временное ограничение движения для грузового транспорта
2 ноября, 09:44
Октябрь
В пермской Мотовилихе ограничат движение по одной из улиц
31 октября, 12:38
В Перми продлены перекрытия участков двух улиц из-за важных работ
26 октября, 05:01
Схема. Участок шоссе Космонавтов закрыли на полгода
25 октября, 13:15
Карта. В Перми до конца года ограничили движение на улице Гальперина
22 октября, 05:49
Три автобусных маршрута изменят график движения на время перекрытия Соликамской
17 октября, 07:37
Схема. Участок улицы Соликамская полностью закроют для транспорта в субботу
15 октября, 11:27
В выходные в Перми произойдут изменения в движении двух трамвайных маршрутов
10 октября, 06:23
В Перми на десять дней ограничат движение по одной из важных транспортных артерий
9 октября, 11:43
Ночные перекрытия улицы Старцева в Перми продлили
9 октября, 02:46
На следующей неделе для движения перекроют одну из пермских улиц
4 октября, 13:49
В Перми на полторы недели ограничат движение по улице Монастырской
4 октября, 04:48
Сентябрь
Схема. Часть улицы Сибирской в Перми закрыли для автомобилистов на три недели
28 сентября, 05:21
В Рабочем Поселке закроют движение транспорта рядом с расселенным домом
26 сентября, 12:01
На ночь на участке трассы М-7 «Волга» откроют реверсивное движение транспорта
23 сентября, 11:29
В Закамске и на Лядовском тракте на время закроют движение. Схемы и сроки
20 сентября, 05:12
В эти выходные в Перми изменится схема движения транспорта
18 сентября, 02:34
Схема. Для водителей на пять суток закрыли часть улицы Сергея Есенина в Перми
16 сентября, 04:14
В Перми вновь закроют движение транспорта в тоннеле на Дзержинского
13 сентября, 05:25
Участок улицы Монастырской закрыли почти на две недели. Схема
9 сентября, 08:23

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