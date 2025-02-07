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Ограничение транспорта

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2025
На двух центральных улицах Перми почти на год ограничат движение
7 февраля, 02:46
2024
В Перми на одной из центральных улиц на две недели перекроют движение. Схема
На улице будет вестись прокладка сетей водоснабжения и водоотведения
25 ноября 2024, 10:13
В Пермском крае парализовано движение по трассе Пермь-Екатеринбург
4 ноября 2024, 07:08
На дорогах Прикамья вводится временное ограничение движения для грузового транспорта
2 ноября 2024, 09:44
В пермской Мотовилихе ограничат движение по одной из улиц
Улицу Инженерную закрыли до 16 ноября.
31 октября 2024, 12:38
В выходные в центре Перми изменится движение общественного транспорта
Изменения вводится в связи с проведением Пермского марафона
6 сентября 2024, 10:56
В Перми на одну ночь ограничат движение на перекрестке улиц Уинской и Юрша
Власти рекомендуют заранее планировать маршрут поездок.
22 августа 2024, 07:46
В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева
Минтранс Прикамья рекомендует водителям спланировать свой маршрут заранее.
9 июля 2024, 07:30
В Перми с 25 мая изменится движение транспорта в Индустриальном районе
Изменения вводятся на время проведения дорожных работ по реконструкции улицы Карпинского.
21 мая 2024, 16:21
В Перми ограничат движение по мосту через Мулянку
Мост будут ремонтировать, поэтому водителей просят быть внимательными.
3 мая 2024, 12:09
2023
На федеральных автотрассах в Прикамье вновь продлили ограничения
Они действуют для грузового транспорта.
23 ноября 2023, 16:05

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