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Ограничения

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Ноябрь
Как в Северной Корее? Что будет, если Россию отключат от всемирного интернета
21 ноября, 11:34
Октябрь
В Прикамье предлагают ввести ограничения на время работы «наливаек» в домах
2 октября, 10:42
Август
А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать
22 августа, 08:13
Июль
В день ВДВ 2 августа в Прикамье запретят продавать алкоголь
Нарушение запрета грозит административным штрафом.
29 июля, 11:00
Роскомнадзор требует разблокировать более 200 российских аккаунтов на YouTube
16 июля, 11:23
В Перми почти на два месяца перекроют тоннель на улице Дзержинского
5 июля, 07:34
Май
В Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты на прием и отправку рейсов
23 мая, 10:17
В еще один майский день пермяки не смогут купить алкоголь
15 мая, 16:43
Апрель
С 1 апреля в Перми введен запрет на светодинамические вывески
19 апреля, 12:58
В Перми закрыли 95 из 114 павильонов, торговавших табаком
Нарушителям закона о запрете такой торговли выписано уже 150 протоколов об административных нарушениях.
16 апреля, 06:40
С начала года в Перми оштрафовали 14 водителей электросамокатов
13 апреля, 14:10
Март
Комитет гордумы одобрил репрессивные изменения для электросамокатов в Перми
20 марта, 12:48
Власти Перми выделяют деньги на эвакуацию электросамокатов на штрафплощадки
7 марта, 05:02
Февраль
Руководитель Лиги безопасного интернета анонсировала блокировку VPN-сервисов
По словам Екатерины Мизулиной, произойти блокировка может уже с 1 марта.
5 февраля, 16:42
Декабрь 2023
Запрет продажи алкоголя в праздники снижает уровень преступности в Прикамье
25 декабря 2023, 08:37

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