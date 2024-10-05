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Оханск

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2024
В Прикамье подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб сам
5 октября, 13:47
В воскресенье, 21 июля, на юге Прикамья ожидаются обильные дожди и грозы
21 июля, 06:19
Обильные дожди, грозы и высокая влажность — о погоде в Прикамье на ближайшие сутки
11 июля, 06:40
В Оханске в присутствии нетрезвой матери в Каме утонула восьмилетняя девочка
Дети и взрослые купались в непредназначенном для этого месте.
10 июля, 15:35
В Оханском округе простились с погибшим в ходе СВО Николаем Каменских
До мобилизации Николай работал механизатором.
11 июня, 13:26
Минтранс Прикамья утвердил тарифы для речного электротранспорта
28 февраля, 12:45
2023
Житель Оханска два месяца истязал своих малолетних сыновей
22 декабря 2023, 15:52
В Пермском крае автомобиль влетел в 5-летнего мальчика на пешеходном переходе
19 декабря 2023, 07:33
Избран глава Оханского городского округа
Дума поддержала действующего руководителя муниципалитета.
21 ноября 2023, 05:56
В Оханске определились с финалистами конкурса на пост главы округа
Назван новый руководитель муниципалитета будет 21 ноября.
16 ноября 2023, 13:09
2020
«Перенес стресс, нравственные страдания». Глава Оханска подал в суд на местную активистку за клевету
23 июля 2020, 03:34
Спецпроект
«Транспортная западня». Жители и дачники двух районов Пермского края жалуются на работу паромов
Две паромные переправы - в Осинском и в Оханском районе вызывают возмущение у тех, кто ими пользуется: местных жителей, дачников. Осинский паром ходит вместо трех раз два, открылся позднее обычного, а билеты на проезд подорожали. Катера на воздушной подушке краевые власти району так и не предоставили, хотя обещали. Оханский паром перегружен, люди ждут на него очереди часами, вместо двух барж ходит одна, а объездная дорога разбита, там идет экстренный ремонт.

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