Спецпроект

«Транспортная западня». Жители и дачники двух районов Пермского края жалуются на работу паромов

Две паромные переправы - в Осинском и в Оханском районе вызывают возмущение у тех, кто ими пользуется: местных жителей, дачников. Осинский паром ходит вместо трех раз два, открылся позднее обычного, а билеты на проезд подорожали. Катера на воздушной подушке краевые власти району так и не предоставили, хотя обещали. Оханский паром перегружен, люди ждут на него очереди часами, вместо двух барж ходит одна, а объездная дорога разбита, там идет экстренный ремонт.