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Охота

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2024
В Пермском крае думают разрешить охоту на серых ворон, чаек и крачек
9 августа, 05:30
На крики отозвался медведь. Заблудившуюся в лесу пермячку искали больше суток
6 августа, 08:45
В Минприроды Прикамья рассказали о визитах медведя к людям
12 июня, 06:45
Пермская прокуратура выявила нарушения в деятельности 26 охотничьих хозяйств
25 мая, 12:11
За застреленного лося житель Нытвы заплатил 400 тысяч рублей возмещения ущерба
Мужчина убил животное в период, когда охота запрещена.
13 мая, 12:40
С 1 апреля в Прикамье начинается охота на бурого медведя
Сезон охоты на хищника закончится 31 апреля.
15 марта, 05:04
Охотника из Прикамья оставили на свободе после случайного убийства человека
Мужчина подумал, что стреляет в лося.
19 февраля, 04:54
2023
В Кишертском округе во время охоты вместо лося убили одного из охотников
24 ноября 2023, 10:35
В девяти муниципалитетах Пермского края не вся квота на добычу медведя распределена
24 июля 2023, 15:09
В Пермском крае начинается прием заявок от охотников на добычу лося
17 июля 2023, 13:48
Депутаты запретили охотиться на краснокнижных голубей в Пермском крае
Горлицы внесены в Красную книгу Пермского края, но до недавнего времени на них можно было легально охотится.
9 мая 2023, 05:29
В Прикамье можно будет охотиться на 975 медведей
Численность бурых медведей на территории Пермского края — 6991 особей.
19 марта 2023, 04:17
2022
В минприроды поступило более 5 тыс. заявлений о выдаче разрешения на охоту на лося
С 15 сентября 2022 года в Пермском крае начинается охота на лося.
20 августа 2022, 07:47
В Прикамье разыграют 279 разрешений на отстрел лосей
В крае более 5 тыс. охотников заявились на получение данных лицензий
18 августа 2022, 11:49

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