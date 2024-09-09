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Охрана

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По факту хулиганства в баре Doski возбуждено уголовное дело
9 сентября, 11:05
Власти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у Камы
13 апреля, 05:38
В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?
5 апреля, 10:36
Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете
28 марта, 12:36
Пермское охранное предприятие предоставило фальшивый договор, чтобы выиграть конкурс
20 марта, 12:27
На майские праздники в Перми будут охранять 42 памятника
14 марта, 06:41
В Прикамье отдых в детских лагерях подорожал на 10%
11 марта, 07:21
В минтербезе рассказали, из-за чего в пермской школе сработала тревога о нападении
31 января, 05:56
Здание администрации музея «Хохловка» в Прикамье разберут по бревнам
Работы по капитальному ремонту сооружения планируют закончить к концу 2024 года.
16 января, 06:04
2022
Суд заставил завод в Прикамье обеспечить охрану предприятия силами нацгвардии
Завод в Чусовом должна охранять Национальная гвардия или подведомственная структура.
24 ноября 2022, 14:58

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