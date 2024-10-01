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Октябрь

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2024
Пермяки жалуются на частые опоздания электричек
1 октября, 02:54
«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко
Победитель конкурса получила премию губернатора в размере 500 тыс. рублей.
13 апреля, 06:13
2023
Инфляция в Пермском крае превышает показатели по Поволжью и по России
19 декабря 2023, 10:44
«Никто не собирается купаться». Пермяки в октябре прокатились по Усьве на сапбордах
Из-за низкого уровня воды в реке туристы сели на мель.
14 ноября 2023, 11:46
2016
Бывший кинотеатр «Октябрь» станет детским интерактивно-развлекательным центром
Открытие запланировано на декабрь. Внешний облик здание не изменит.
4 ноября 2016, 13:09
У кинотеатра «Октябрь» сменился собственник
Ночной клуб, находящийся в здании в течение последних нескольких месяцев, закрыли. Как именно новый собственник планирует использовать здание пока не известно.
6 марта 2016, 06:20
2015
Фотофакт: На месте кинотеатра «Октябрь» откроется ночной клуб
26 ноября 2015, 13:15

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