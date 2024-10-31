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Октябрьский

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Октябрь
На станции Чад в Пермском крае грузовой поезд сбил человека
31 октября, 07:26
Август
По факту гибели в Очерском пруду рыбака проводится проверка
13 августа, 11:47
В Октябрьском в пруду утонул 47-летний рыбак
13 августа, 09:59
Суд рассмотрит жалобу сжегшего одноклассницу 17-летнего подростка из Октябрьского
8 августа, 11:01
В Октябрьском округе восстановят дороги, примыкающие к скоростной трассе М-12
Дмитрий Махонин проинспектировал социальные и дорожные объекты муниципалитета.
1 августа, 09:20
Июль
Адвокат подростка, сжегшего девочку в Октябрьском, оспорит приговор
Сторона защиты считает, что следствие велось с нарушениями.
18 июля, 07:22
Июнь
В Октябрьском осудили мужчину, едва не убившего и поджегшего своего собутыльника
28 июня, 09:58
В Октябрьском округе «Газель» задавила пешехода
24 июня, 13:18
Вынесен приговор сжегшему одноклассницу подростку из Октябрьского
24 июня, 05:23
Прокурор требует дать убийце девушки из Октябрьского максимальный срок
14 июня, 12:22
«Уведу сына в сад и не вернусь». В Прикамье жертва абьюза убила мужа и ждет приговора
14 июня, 09:15
Апрель
Вчера в Октябрьском округе из реки был спасён мальчик
28 апреля, 08:00
Март
Юный мошенник вынес у пожилого жителя Октябрьского округа 120 тысяч рублей
27 марта, 09:55
С 1 апреля в Прикамье начинается охота на бурого медведя
Сезон охоты на хищника закончится 31 апреля.
15 марта, 05:04
Суд начал рассматривать дело о сожженной в Октябрьском девочке
13 марта, 12:36
Февраль
Жительница Октябрьского скрывалась от уплаты 71 штрафа ГИБДД за новой фамилией
21 февраля, 06:07
В Октябрьском мужчина при розжиге печи получил ожог 23% площади тела
19 февраля, 06:55
Из-за столкновения грузовика и поезда в Прикамье опаздывает один пассажирский поезд
15 февраля, 15:04
Пришел избитый и весь в крови. Капитан полиции из Октябрьского спас мужчину
14 февраля, 05:34
Январь
Обвиняемый в убийстве семьи топором в Прикамье хотел сбежать на СВО
22 января, 03:44

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