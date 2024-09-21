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Октябрьский район

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2024
В Пермском крае больница не расплатилась с подрядчиками и поставщиками
21 сентября, 06:20
На 69-году году жизни скончался известный журналист из Прикамья
1 февраля, 11:40
2023
В Октябрьском Пермского края, где сожгли девочку, снова произошло жестокое убийство
24 декабря 2023, 10:19
На месте сожжения 16-летней девочки в Октябрьском прошел следственный эксперимент
17 ноября 2023, 05:37
Житель Прикамья вломился в квартиру соседки и угрожал ее убить
17 сентября 2023, 13:52
2021
Подростка из Октябрьского начали судить за убийство родителей и сестры
Трагедия произошла 1 марта. В частном доме в поселке Октябрьский нашли три обезображенных тела.
6 сентября 2021, 12:55

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