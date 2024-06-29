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Олег постников

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2024
У регионального отделения ЛДПР в Пермском крае сменился руководитель
Константин Бусовиков назначен заместителем Олега Постникова.
29 июня 2024, 12:00
В Перми ищут актера на роль Жириновского
В фильме в основном Жириновскому 48-50 лет, но будут кадры из его молодости.
2 апреля 2024, 12:57
В Пермском крае отцы-одиночки смогут бесплатно получать юридическую помощь
Одинокие отцы смогут получить юридическую консультацию по вопросам нарушения их трудовых прав.
25 января 2024, 12:16
2017
ЛДПР выдвинула на выборы губернатора Пермского края Олега Постникова
Ранее своих кандидатов представили «Патриоты России», КПРФ и «Единая Россия».
17 июня 2017, 11:11

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