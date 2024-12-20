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Ольга Андрианова

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2024
Пергола на пляже, или Новое в пермском благоустройстве
20 декабря, 07:35
Ольга Андрианова может возглавить Пермский муниципальный округ
10 декабря, 09:37
Стало известно, что еще до лета появится в Черняевском лесу
В лесу уже построено 18 км беговых и велосипедных дорожек.
24 января, 05:00
2023
Мошенники пишут пермякам от имени начальника городского дептранса Анатолия Путина
20 декабря 2023, 10:28
Врио мэра Перми Ольга Андрианова назначила себе заместительницу
Повышение получила глава департамента градостроительства и архитектуры администрации города.
7 июля 2023, 02:44
Что мы знаем об Ольге Андриановой — первой в истории женщине, возглавившей Пермь
УФАС, минимущества, Инспекция по охране памятников и хорошие отношения с Дмитрием Махониным.
27 июня 2023, 09:07

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