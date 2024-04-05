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Олимпийский огонь

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В МЧС назвали количество погибших на пожарах в Пермском крае с начала года
В январе было больше всего пожаров, но затем их количество начало снижаться.
5 апреля 2024, 06:05
2013
В Перми на время эстафеты Олимпийского огня с улиц уберут клумбы и урны
В городе также будет ограничено и движение транспорта. За соблюдением порядка в этот день будут следить 5 тысяч сотрудников полиции.
25 декабря 2013, 11:15
Олимпийский факел возвращается из космоса
В Казахстане, где должен приземлиться пилотируемый корабль «Союз» с тремя космонавтами и факел, его уже будут ждать представители оргкомитета Олимпийских игр в Сочи.
11 ноября 2013, 03:05
В Прикамье опечатают урны и мусорные баки на пути следования Олимпийского огня
Такие меры будут приняты для обеспечения безопасности во время проведения эстафеты Олимпийского огня в Кунгуре.
24 октября 2013, 04:41
Оргкомитет «Сочи 2014» опровергает информацию о взрыве факела
По сообщению оргкомитета, ожоги никто не получил, а на видео не 13-летняя девочка, а сотрудница оргкомитета. Все это было всего лишь «техническая неполадка».
22 октября 2013, 11:25
Олимпийский огонь гаснет раз за разом. Видео
Разработчики факела ранее обещали, что факел не потухнет ни при каких обстоятельствах.
8 октября 2013, 03:15
Олимпийский огонь погас на первом этапе эстафеты в Кремле. ВИДЕО
Старт олимпийской эстафете был дан сегодня вечером в Кремле.
6 октября 2013, 16:17

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