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Омбудсмен

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2024
Краевой омбудсмен прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми
17 июля, 04:18
Артисты театра «У Моста» выступили перед пермскими осужденными
7 марта, 03:01
Стало известно, сколько жителей Пермского края удалось вернуть из плена с начала СВО
5 февраля, 08:54
2023
Что чаще всего становилось причиной жалоб пермяков к омбудсмену в 2022 году
За прошлый год 67 коллективных обращений.
14 апреля 2023, 04:35

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