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Онлайн-сервис

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2024
Пермская компания Miro продолжит обслуживать российских пользователей
Компания прекращала свою работу из-за санкций США и ЕС.
21 августа 2024, 13:27
2016
Скандально известный онлайн-сервис такси Uber запускается в Перми
Компания известна тем, что является одной из самых широких сетей представительств во многих странах мира.
16 мая 2016, 06:42
2012
Пользователи Properm.ru через портал оформили более 1500 заявок на кредит
С помощью онлайн-сервиса портала «Заполни заявку на кредит» потенциальные заемщики отправили уже 1547 заявок.
12 января 2012, 05:01

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