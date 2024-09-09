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2024
Компания-двойник «Пермэнерго» поменяла название юрлица
Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс» 5 сентября.
9 сентября 2024, 05:20
Власти Перми прорабатывают вопрос финансирования расширения улицы Плеханова
Проект прошел госэкспертизу.
31 июля 2024, 09:31
Пермский яхтсмен Михаил Шило стал совладельцем аэродрома Луговское
Бизнесмен является возглавляет президиум Пермской федерации парусного спорта.
22 июля 2024, 05:50
В Пермском округе появилось вольерное хозяйство по разведению благородных оленей
Разведением животного занимается ООО «Сохо-парк».
9 июля 2024, 02:54
Возведение Многофункциональной спортивной арены в Перми обойдется в 19,4 млрд рублей
Заявки на участие в торгах можно подать до 3 мая.
18 апреля 2024, 07:26
В Перми ликвидирован холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублей
Компания погасила только 558,5 млн руб. из общей суммы задолженности в 1,7 млрд рублей.
20 февраля 2024, 05:28
Пермский автовокзал завершил процесс реорганизации в АО
Гендиректором компании остался Игорь Вылеток.
24 января 2024, 13:24
2014
В Пермском крае количество предпринимателей сократилось на 16%
19 февраля 2014, 09:41

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