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Опасность

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Ноябрь
Стало известно, где в Перми закрыли опасную АГЗС
26 ноября, 02:39
Октябрь
В Пермском крае чиновники признали храм вредным для детей
4 октября, 07:22
Июль
В Минприроды Пермского края назвали причину появления опасных испанских червей
17 июля, 10:25
Июнь
Пермский гид рассказал о встрече с молодым медведем в заповеднике «Басеги»
18 июня, 08:57
В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части
5 июня, 07:54
Март
В Прикамье несколько машин провалилось в реку Косьва
28 марта, 11:29

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