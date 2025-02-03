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2025
В Березниках в троллейбусах исчезли кондукторы
3 февраля, 09:48
2024
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии
Съемки в краевой столице проводит Московская кинокомпания.
31 июля 2024, 10:44
Мэрия Перми определила стоимость парковки у ТРК «Семья»
Стоимость парковки в городе определила «Пермская дирекция дорожного движения».
17 апреля 2024, 11:09
Власти Перми рассматривают возможность начисления кэшбека за проезд в транспорте
Его начисление возможно при регулярной оплате проезда.
26 января 2024, 15:38

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