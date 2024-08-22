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Орден мужества

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Август 2024
В ходе СВО погиб награжденный Орденом Мужества Владислав Мелехин из Очёра
Мужчине был 51 год.
22 августа 2024, 10:53
Июль 2024
В ходе спецоперации 3 июня погиб 56-летний Владимир Пупырев из Звездного
Мужчина был посмертно награждён Орденом Мужества.
13 июля 2024, 07:55
На спецоперации погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных
О дате прощания с мужчиной будет сообщено отдельно.
3 июля 2024, 03:03
Май 2024
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 44-летним чусовлянином Денисом Носковым
Дата и место прощания с погибшим не уточняются.
31 мая 2024, 02:40
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 43-летним Алексеем Можаниным
Погиб мужчина 14 марта.
30 мая 2024, 11:17
Декабрь 2023
На СВО погиб 35-летний житель Перми. У него осталось жена и двое детей
11 декабря 2023, 13:21

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