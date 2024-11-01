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Орджоникидзевский район

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Ноябрь
Прокуратура заставила мэрию Перми ограничить доступ в опасную для людей двухэтажку
1 ноября, 05:44
Сентябрь
В Орджоникидзевском районе Перми ближайшими днями может смениться глава
30 сентября, 14:31
В Орджоникидзевском районе Перми возведут новый сквер
23 сентября, 08:59
Фото. В Перми открылись два новых сквера
4 сентября, 03:55
Август
Этой осенью в Перми высадят яблони, тополя и ивы
23 августа, 06:17
Июль
Пермяки пожаловались на текущую из кранов мутную воду
25 июля, 03:38
В Перми определен подрядчик для строительства новой поликлиники
Строительством объекта займется компания ООО «Фортэкс».
19 июля, 13:05
С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов
17 июля, 03:23
В полиции назвали самый опасный район Перми
4 июля, 02:43
Апрель
Стало известно, когда в Перми откроются городские ярмарки
30 апреля, 12:13
В Орджоникидзевском районе Перми построят спортзал для школы за 105 миллионов рублей
22 апреля, 12:27
Март
Стало известно, в каких районах Перми пройдут плановые отключения холодной воды
26 марта, 05:27
Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами
14 марта, 07:08
Февраль
Где-то пусто, где-то — тысячи кустов. Власти Перми раскрыли планы по озеленению
7 февраля, 06:05
Денег нет. Мэрия Перми пояснила, почему не расселяют аварийные дома
Прокуратурой возбуждены уголовные дела о нерасселении семи домов в Орджоникидзевском районе города.
2 февраля, 08:29
Пермская прокуратура проверит обстоятельства принудительной высадки ребенка на Гайве
Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту инцидента в Орджоникидзевском районе Перми.
2 февраля, 08:12
Январь
По делу убийства пермского бизнесмена Александра Лукова задержаны три человека
16 января, 12:41
Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района
16 января, 09:39

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