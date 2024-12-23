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Орленок

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Битва за стадион «Трудовые резервы». Что происходило, происходит и будет происходить
23 декабря, 06:53
Пермяков приглашают на ночные и семейные катания на коньках
25 октября, 16:43
Спецпроект
Дворцовые мечты, дворовые реалии
Депутаты пермской гордумы разошлись во взглядах на задачи развития массового спорта в краевом центре.
Пермяк стал победителем Первенства России по конькобежному спорту среди юниоров
2 февраля, 09:53
2015
Пермское УФАС: жалобы на торги по ремонту ледовой арены «Орленка» необоснованны
Антимонопольный орган признал, что «СДЮСШОР «Орленок» не нарушает законодательство, несмотря на ужесточение требований к участникам конкурса.
14 мая 2015, 09:38
Две компании пожаловались в УФАС на условия конкурса на ремонт ледовой арены «Орленка»
Заявители считают, что «СДЮСШОР «Орленок» нарушает антимонопольное законодательство, ужесточив требования к участникам конкурса.
12 мая 2015, 11:20
2012
Власти Перми могут отказаться от реконструкции дворца спорта «Орленок»
Проект реконструкции дворца спорта стоимостью 3,5 млрд рублей предполагал строительство на месте «Орленка» и стадиона «Юность» нового культурно-спортивного комплекса с ледовой ареной.
18 сентября 2012, 12:14

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