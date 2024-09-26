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Оса

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Сентябрь
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья останутся без радио и телевидения
26 сентября, 10:27
Август
Завтра в Осе простятся с погибшим 62-летним пулемётчиком
15 августа, 14:47
Июль
Обильные дожди, грозы и высокая влажность — о погоде в Прикамье на ближайшие сутки
11 июля, 06:40
Май
Одна из школ Прикамья полгода не возила учеников из соседних деревень на уроки
В школе попросту уволился водитель автобуса.
28 мая, 15:34
Глава сельского поселения в Осинском районе осуждена за превышение полномочий
20 мая, 14:52
Апрель
Реставрация Успенского собора в Осе обойдется в 49 миллионов рублей
23 апреля, 05:39
Март
В Пермском крае 10 населенных пунктов остались без воды из-за аварии
Воду обещают включить только поздно вечером.
28 марта, 07:51
Пермского предпринимателя обвиняют в мошенничестве со средствами нацпроекта
В деле замешаны махинации с Пушкинской картой.
22 марта, 10:10
На пожаре в двухэтажном деревянном доме в Осе погибли люди
9 марта, 05:09
Февраль
Сам пришел за повесткой. В Прикамье простятся с мобилизованным участником СВО
26 февраля, 16:49
Армен Бежанян вступил в конфликт с ГИБДД Прикамья из-за перевернувшегося лесовоза
Актёр, депутат и предприниматель считает, что правоохранители виноваты в произошедшем на дороге.
19 февраля, 16:09
Суд обязал власти Осинского округа организовать транспорт для жителей деревень
Девять деревень на другом берегу Камы не имеют регулярного сообщения с центром округа.
9 февраля, 14:00
«Вы издеваетесь над людьми?». В Осе опять отключили воду из-за аварии
В этот раз об отключениях местных жителей предупредили слишком поздно.
5 февраля, 08:31
Январь
Остались жена и сын. Завтра в Осе простятся с погибшим в ходе СВО строителем
25 января, 04:23
Жители девяти деревень Осинского городского округа отрезаны от «большой земли»
Паром ходит только летом, а ледовой переправы через Каму к Осе нет.
22 января, 16:24
Жительница Осы чудом не зарезала собственного мужа в ходе ссоры
16 января, 14:58
В Осе обнаружили место аварии на водопроводе. Сроки устранения проблемы не назвали
11 января, 08:05
Сотни жителей Осинского округа остались без воды из-за коммунальной аварии
10 января, 13:02
Декабрь 2023
Александр Бастрыкин требует отчета о транспортном сообщении Осы с девятью деревнями
22 декабря 2023, 13:59
Ноябрь 2023
Прокуратура потребовала зажечь Вечный огонь в Осинском районе
17 ноября 2023, 05:11

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