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Осадки

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Октябрь
Зима близко. Будут ли пермяки страдать от холода?
25 октября, 09:26
В Прикамье ожидается самое сильное с 2016 года для октября похолодание
7 октября, 07:14
Сентябрь
Самым холодным днем месяца в Прикамье будет 23 сентября
23 сентября, 04:01
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
6 сентября, 06:01
Август
Последняя неделя лета в Прикамье будет теплой и солнечной
26 августа, 08:21
Много солнца и тепла. Погода в Прикамье к концу лета постепенно налаживается
24 августа, 05:39
Ждите солнца. Пермяков ожидает почти неделя тепла без дождей
22 августа, 04:21
В выходные Пермь вновь накроют дожди. Однако потепления все же стоит ждать
16 августа, 07:10
Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в Пермском крае
5 августа, 06:26
Июль
Когда в Прикамье придет тепло? Ответили синоптики
26 июля, 05:25
Самый длительный за пять лет период похолодания ожидает пермяков в июле
22 июля, 09:33
Синоптик рассказал, когда ждать возвращения жары в Прикамье
22 июля, 08:24
Прохладная погода в Прикамье сохранится до конца июля
22 июля, 02:36
В воскресенье, 21 июля, на юге Прикамья ожидаются обильные дожди и грозы
21 июля, 06:19
Июнь
В июне в Перми выпало самое большое количество осадков за три года
26 июня, 05:15
Пермские метеорологи прогнозируют на неделе жару до +33°C
10 июня, 03:12
Май
Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные
31 мая, 05:07
Восьмое за май арктическое вторжение нагрянет в Прикамье с Канадского архипелага
28 мая, 03:29
В первые дни лета в Пермском крае ожидается потепление до +28°C
27 мая, 04:49
Апрель
В Чайковском за 12 часов выпала половина месячной нормы осадков
Сейчас на севере края дождь уже переходит в снег.
24 апреля, 17:04

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