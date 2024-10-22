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Осень

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2024
Копать ли не копать? Пермские ученые рассказали, как подготовить огород к зиме
22 октября 2024, 11:51
Перепады температуры в Прикамье за сутки составили 20 градусов
Обычно такое бывает весной.
4 октября 2024, 05:55
Тепло было в Перми более ста дней. Первые заморозки пришли в Прикамье
Годом ранее теплая погода продержалась в регионе гораздо больше времени.
25 сентября 2024, 05:45
На северо-западе Прикамья зафиксировали аномальное потепление
В некоторых соседних регионах тоже установилась летняя погода.
14 сентября 2024, 06:12
Этой осенью «бабье лето» в Прикамье будет одним из самых длинных за десятилетия
Блокирующий антициклон продержится в регионе как минимум до 20 сентября.
10 сентября 2024, 11:04
Понадобятся ли пермякам зонтики на следующей неделе? Отвечают синоптики
Похолодание в Прикамье совпадет с первыми днями осени.
25 августа 2024, 09:12
Стало известно, какой территории Прикамья в апреле больше всего угрожают пожары
Реальное прогнозирование пожарной обстановки возможно только с заблаговременностью не более пяти дней.
10 апреля 2024, 09:00
2011
ГИБДД напомнила об «осенних опасностях» на дорогах
В Управлении предупреждают, что листопад, дождь и грязь значительно увеличивают вероятность ДТП.
19 октября 2011, 06:40
Выходные в Перми будут холодными и дождливыми
Ночных заморозков пока не ожидается, однако погода едва ли будет располагать к прогулкам.
23 сентября 2011, 08:59
Суббота в Перми будет дождливой, а воскресенье — солнечным
По прогнозам синоптиков, настоящая осень придет в Пермь на следующей неделе.
16 сентября 2011, 06:00
2010
Пермь в заголовках: вторник
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей трёх главных событий вторника, 31 августа.
31 августа 2010, 16:08
В Перми наступит «Европейская осень»
Девять фестивалей за три месяца!
28 августа 2010, 07:50

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