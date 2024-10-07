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Осенцы

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Октябрь
Дмитрий Махонин поручил проверить чиновников после пожара на нефтебазе в Осенцах
7 октября, 12:44
Причиной пожара на нефтебазе в Осенцах может быть нарушение требований безопасности
5 октября, 11:40
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на нефтебазе под Пермью
4 октября, 06:10
Ликвидирован пожар на нефтебазе в Осенцах под Пермью
4 октября, 05:18
Воздух на месте пожара в деревне Осенцы признали безопасным
4 октября, 05:10
В Прикамье горит частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м
4 октября, 02:53
Май
Власти Прикамья изымут 14 земельных участков для строительства промузла «Осенцы»
17 мая, 09:00

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