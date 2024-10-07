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Остановки

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2024
В спальных районах Перми установят «умные остановки»
7 октября, 11:13
В Перми перекроют движение на пересечении улиц Мира и Советской Армии
19 июля, 03:03
В Перми обновят 85 остановок
На остановочных павильонах будут табло, освещение, разъемы для зарядки и тревожные кнопки
10 июля, 10:06
Проект продления ул. Монастырской на 1,5 километра обойдется властям Перми в 6,5 млн
29 мая, 12:25
В центре Перми изменят маршруты движения автобусов на время марафона 19 мая
17 мая, 10:52
С 3 мая в Перми на автобусных маршрутах №61 и №81 появятся новые остановки
2 мая, 09:53
Прокуратура через суд требует привести в порядок автобусные остановки в Кудымкаре
2 апреля, 14:32
2023
В Перми на остановке «Улица Плеханова» по улице Ленина умер 81-летний мужчина
1 декабря 2023, 12:11
В Перми на автобусном маршруте №75 с завтрашнего дня появится новая остановка
Новый остановочный пункт получил название «Бродовский терминал».
17 ноября 2023, 11:49
В Перми ищут свидетелей вандализма на остановке «Улица Папанинцев». ФОТО
Вандалы буквально разгромили остановочный комплекс вчера вечером или сегодня утром
14 ноября 2023, 10:54
В Перми на улице Чкалова вместо семиметрового павильона установили 15-метровый
В мэрии говорят, что для реконструкции остановок требуется время.
16 октября 2023, 09:51
Завтра в Перми будут действовать временные остановки у кладбищ города
13 октября 2023, 13:27
Инвалид ждет автобуса на обочине. Пермячка пожаловалась на необорудованную остановку
10 октября 2023, 06:25
На улице Сибирской завтра откроется новая остановка «Педагогический университет»
В связи с ее появлением изменится местоположение соседних остановок.
29 сентября 2023, 11:28
Стало известно, на каких остановках в Перми осенью появятся новые павильоны. Список
22 июня 2023, 11:01
Мэрия Перми закупит 25 остановочных павильонов усиленной конструкции
16 июня 2023, 06:31
В Перми до 30 сентября должны появится 37 новых остановочных павильонов
2 июня 2023, 04:24
В Перми из-за строительства музыкальной школы перенесут остановку «Папанинцев»
Автобусы временно будут останавливаться на ул. Энгельса.
30 мая 2023, 07:18

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