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Островского

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2024
Власти Перми эвакуировали более 200 электровелосипедов из центра Перми
Все средства индивидуальной мобильности были размещены с нарушениями Правил благоустройства.
19 июля 2024, 03:33
2014
Уже не «Бонапарт»: На Островского, 52 построят ЖК класса «эконом плюс»
Застройщик планирует закончить разработку эскиза в течение месяца.
18 августа 2014, 10:00
2013
Пожар в магазине фейерверков, охвативший около 200 кв. метров, потушен
Пожарные устранили возгорание в магазине с пиротехникой, погибших и пострадавших нет. Причина пожара остается неизвестной.
3 июня 2013, 13:52
2011
На улице Островского вновь ограничено движение транспорта
Начался второй этап работ по прокладке сетей канализации.
11 ноября 2011, 02:40
Жителей «хрущевки» на Островского эвакуировали из-за пожара
Огонь распространился с первого по пятый этаж, создав в подъезде сильное задымление.
18 сентября 2011, 08:20
В центре Перми снова отключат воду
Ремонт водовода «Пушкинский» оставит без воды около двадцати домов.
27 января 2011, 11:09
Центр Перми останется без воды
Из-за врезки в водопровод жители ряда домов краевого центра на сутки лишатся воды.
24 января 2011, 09:53
2010
Пермь в заголовках: среда
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей трёх главных событий среды, 17 ноября.
17 ноября 2010, 15:25
В Перми восстановлено движение по улице Островского
Завершены ремонтные работы на обвалившемся участке дороги вблизи гипермаркета «СемьЯ».
14 ноября 2010, 10:15
«Большая СемьЯ» откроется не раньше 2011 года
На ликвидацию последствий аварии на коллекторе по улице Островского уйдет не менее двух месяцев.
12 ноября 2010, 09:09
Власти Перми обещают открыть Островского 14 ноября
По словам чиновников, восстановительные работы на улице близки к завершению. Будет ли открыта «Большая СемьЯ», по-прежнему неизвестно.
10 ноября 2010, 09:11
Пермь в заголовках: четверг
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей трёх главных событий четверга, 28 октября.
28 октября 2010, 16:09
Пермь в заголовках: вторник
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей трёх главных событий вторника, 26 октября.
26 октября 2010, 17:57

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