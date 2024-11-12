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Осужденные

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2024
В ГУФСИН прокомментировали ограничения на продукты в кунгурской колонии
12 ноября, 12:41
Член Совета по правам человека сообщила о проблеме с продуктами в ИК-40 в Кунгуре
12 ноября, 04:59
Осужденные будут отмывать нелегальные граффити со стен Перми
19 августа, 06:51
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
17 июля, 12:26
В Прикамье досрочно выпустили опасных преступников на свободу из ИК №10
11 апреля, 11:04
В Перми к борьбе с последствиями снегопадов привлекли осужденных
10 февраля, 15:56
2023
В пермских колониях стало на три тысячи заключенных меньше
21 августа 2023, 09:34
2011
Главный сердечно-сосудистый хирург Перми осмотрел осужденных
Сергей Суханов посетил несколько исправительных колоний Пермского края, где проконсультировал ранее прооперированных заключенных.
20 августа 2011, 07:27

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