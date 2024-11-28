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Как вырастить микрозелень в домашних условиях: сорта, условия и правила соседства
28 ноября, 09:37
Пермские автобусы и трамваи перешли на зимний режим работы
18 октября, 04:54
В Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона
13 октября, 05:31
Экс-директор «Пермэнерго» стал топ-менеджером пермского «Горсвета»
31 июля, 07:21
Туннель рядом с пермской набережной погрузился во мрак. Что случилось?
17 апреля, 05:08
Youtube-канал «The Люди» снял видео о жизни пермского отшельника, живущего в землянке
Мужчина рассказывает, что еще три года назад жил обычной жизнью, но на природу тянуло всегда.
7 февраля, 07:25
На капитальный ремонт убежища пермского ГУ МВД потратят 53,5 миллиона рублей
22 января, 07:05
2013
Суд обяжет собственника автодороги Нытва-Кудымкар установить освещение
Учитывая, что отсутствие освещения создает реальную угрозу безопасности движения, прокуратура Карагайского района обратилась в суд с иском об обязании собственника автотрассы установить освещение.
17 октября 2013, 05:44
2012
На улице Лянгасова будет темно как минимум до конца года
Подрядчики срывают сроки работ по освещению улицы. Включить электричество там должны были еще в середине сентября.
3 ноября 2012, 08:29

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