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2024
Застройщик отеля Radisson ожидает заключения о соответствии здания
15 октября, 06:47
Стало известно, как выглядит внутри строящийся в центре Перми пятизвездочный отель
7 октября, 09:27
В пермском отеле Radisson откроют гриль-ресторан зарубежного бренда
30 августа, 06:29
В течение года стоимость суточного проживания в отелях Перми возросла на 20%
1 августа, 04:56
Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий
19 июля, 09:24
В России снизились цены на отдых в Турции. В Пермском Политехе рассказали, почему
Отели Турции начали сдерживать рост цен на лето.
28 июня, 09:11
2023
«Что это такое?» Сергей Лазарев раскритиковал пермский отель за грязную ванну
8 ноября 2023, 04:25
Пермский край получит миллионы на создание модульных гостиниц
Проекты планируется реализовать в 2023 и 2024 годах.
3 ноября 2023, 07:59
Пермская компания построит на берегу Усьвы парк-отель «Панорамный». Что там будет
Первых туристов должны принять уже в конце 2023 года.
19 июля 2023, 06:37
Один из старейших отелей Перми перепрофилируют в бизнес-центр
«Микос» станет бизнес-центром локального формата.
9 апреля 2023, 05:30
2022
Бывшего хозяина пермского отеля «Карамель», где сварились заживо пять человек, признали банкротом
Трагедия в отеле случилась еще в конце 2020 года. Владельца приговорили к 5 годам лишения свободы, но он вышел по УДО.
25 октября 2022, 05:24
2020
В пермском отеле прорвало трубу с кипятком. Погибли люди
20 января 2020, 03:10

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