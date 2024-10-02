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Отключение

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2024
Возбуждено уголовное дело по факту отключения горячей воды у 2,3 тысяч пермяков
2 октября, 15:14
Пермское УФАС возбудило дело по факту отключения водоснабжения «Дома Демидовых»
9 августа, 10:18
С 17 июня в Перми без горячей воды останутся четыре микрорайона
15 июня, 10:50
В ночь на 7 июня в Кировском районе Перми массово пропало электричество
7 июня, 03:08
Жителей Прикамья вновь оставят без телевидения и радио
17 апреля, 12:03
В ближайшие две недели в Перми планово будут отключать воду в десятках домов
5 апреля, 12:06
В начале апреля в Перми отключат воду в десятках домов. Адреса
Рассказываем, кому стоит запастись водой.
30 марта, 06:06
2023
В центре Перми сегодня выключили светофоры на двух перекрёстках
Водителей просят быть внимательными
22 мая 2023, 03:00

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