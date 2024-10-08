properm.ru
ГлавноеВсе новости

Отключение электричества

Выбрать дату
2024
Два пермских микрорайона остались без света. Это надолго?
8 октября, 08:53
«Сколько можно издеваться?» В Пермском крае без электричества остался целый город
4 октября, 06:36
Минприроды Прикамья выставит иск виновному в гибели лося и медведя от удара током
5 июля, 03:12
2023
В Перми без электроэнергии остались три микрорайона
26 декабря 2023, 13:05
23 января в части домов Кировского района на 10 часов отключат электричество
Администрация Кировского района сообщила о плановом отключении электроэнергии, причина - ремонтные работы. Света не будет 10 часов.
22 января 2023, 09:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика