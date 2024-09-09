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Отключение водоснабжения

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2024
Аварийное отключение воды произошло в правобережной части Березников
9 сентября, 16:47
«Дом Демидовых» перенес производство из-за незаконного отключения воды
1 августа, 12:37
В выходные в двух районах Перми предстоят масштабные отключения воды
20 мая, 14:28
В Перми из-за ремонтных работ с 15 по 24 апреля без воды останутся десятки домов
12 апреля, 10:28
В ближайшие две недели в Перми планово будут отключать воду в десятках домов
5 апреля, 12:06
До конца марта в Перми планируются отключения воды в нескольких десятках домов
22 марта, 11:38
В одном из районов Перми на следующей неделе на сутки отключат воду
9 февраля, 15:01
Церковь, школа и многоэтажки. Где в Перми отключат воду в ближайшие дни?
19 января, 11:58
В Осе обнаружили место аварии на водопроводе. Сроки устранения проблемы не назвали
11 января, 08:05
2023
Три района Перми останутся без водоснабжения на этой неделе
18 декабря 2023, 10:36
Из-за предновогодних детских праздников в Перми перенесли отключения воды
14 декабря 2023, 06:33
Где в Перми в выходные и на следующей неделе не будет воды. Список адресов
1 декабря 2023, 11:51
На начавшейся неделе без воды останутся десятки домов в разных районах Перми
20 ноября 2023, 05:13
На текущей неделе без воды останутся сотни домов Перми
14 ноября 2023, 12:06
Какие дома останутся без воды в Перми на следующей неделе. Адреса
29 сентября 2023, 13:09
И снова отключения! Пермяков предупредили об отсутствии воды на этой неделе
25 сентября 2023, 04:36
В выходные Свердловский район Перми ждёт масштабное отключение воды
14 сентября 2023, 12:39
Завтра в микрорайоне Балатово на сутки отключат воду. Список адресов
28 июня 2023, 15:40
В Перми на следующей неделе предстоят масштабные отключения воды в трёх районах
16 июня 2023, 11:16
Сегодня и на следующей неделе без воды останутся жители трёх районов Перми
14 мая 2023, 06:38

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