properm.ru
ГлавноеВсе новости

Отключение воды

Выбрать дату
Ноябрь
Пермская краевая прокуратура проверяет факты отключения света и воды в Верхнекамье
3 ноября, 11:22
Адреса и даты. Плановый ремонт приведет к временному отключению воды у сотен пермяков
1 ноября, 03:09
Октябрь
Под отключения воды в конце октября попадут десятки домов в четырех районах Перми
26 октября, 08:36
Прокуратура наказала чусовской «Горводоканал» за отключения воды в двух деревнях
22 октября, 16:00
Центр, Закамск и Парковый. Где на этой неделе временно отключат воду в Перми
21 октября, 09:12
Жители Нагорного в субботу днем остались без воды
19 октября, 12:40
В ближайшие дни отключения холодной воды пройдут в десятках домов Перми
19 октября, 05:30
Четвертый день без воды сидят жители села Тохтуева в Прикамье
13 октября, 10:51
Часть домов в Заостровке и Балатово будут отключать от водоснабжения на этой неделе
7 октября, 10:58
Возбуждено уголовное дело по факту отключения горячей воды у 2,3 тысяч пермяков
2 октября, 15:14
Сентябрь
Десятки домов будут на время оставаться без воды на этой неделе в Перми
30 сентября, 05:05
В двух районах Перми пройдет масштабное отключение воды. Кого оно коснется
20 сентября, 08:19
Жители Орджоникидзевского района Перми на сутки останутся без воды
13 сентября, 09:34
Отключения воды снова будут мешать жить некоторым пермякам. График проведения работ
9 сентября, 06:39
Часть домов в Закамске останется без воды на целые сутки
6 сентября, 05:24
Некоторые пермяки останутся без холодной воды на этой неделе. График отключений
2 сентября, 06:33
Август
В Перми жильцы дома боятся остаться без отопления. Горячую воду отключили еще 8 июля
28 августа, 10:01
До конца августа в Перми отключат воду в сотнях домах
19 августа, 04:53
Часть домов в трех районах Перми на время останутся без холодной воды
12 августа, 07:55
Прокуратура Перми выявила нарушения в сроках отключения горячей воды этим летом
5 августа, 13:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика