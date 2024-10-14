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Открытие

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2024
В октябре в центре Перми откроется китайский супермаркет
14 октября, 04:23
Открытие Пермского музея авиации переносится на следующий год
21 августа, 11:35
В Перми открытие нового боулинга состоится осенью
19 августа, 11:09
В Перми открылся ирландский паб международной сети Harat`s Pub
9 августа, 10:41
В пермском ТРК «Колизей Синема» открылся спортивно-развлекательный центр
24 июля, 10:10
В Пермском крае построят самую длинную в стране канатную дорогу
Открыть аттракцион планируется через два месяца.
3 июня, 08:28
Банк «Открытие» передаст ВТБ отделения в Пермском крае
19 февраля, 04:05
2023
В Перми торжественно открыли бюст главному конструктору «Мотовилихинских заводов»
Юрий Калачников был выдающимся конструктором артиллерийских систем.
20 ноября 2023, 04:19
2022
Первые три ресторана «Вкусно — и точка» обещают открыть в Перми на следующей неделе
4 августа 2022, 11:02

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