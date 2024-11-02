properm.ru
ГлавноеВсе новости

Отопительный сезон

Выбрать дату
2024
Пермь получила паспорт готовности к отопительному периоду
2 ноября, 12:23
В Перми стартовал отопительный сезон
17 сентября, 14:05
Готовность к отопительному сезону в Прикамье составляет 96%
12 сентября, 03:27
В Перми жильцы дома боятся остаться без отопления. Горячую воду отключили еще 8 июля
28 августа, 10:01
Отопительный сезон в Пермском крае начнется 15 сентября
23 августа, 05:37
Мэрия Перми намерена ужесточить сроки рассмотрения жалоб горожан на отопление
21 июля, 05:35
В Соликамске и Кунгуре при подготовке к отопительному сезону не делалась опрессовка
В этих городах в минувший отопительный сезон произошло несколько коммунальных аварий
28 мая, 14:41
Отопительный сезон в Перми продлят до 20 мая
10 мая, 12:15
В мэрии Перми рассказали, что должно произойти, чтобы отключили отопление
8 апреля, 05:18
В пермском детском саду, в котором проблемы с отоплением, ремонта не будет еще год
В школе №44 ремонтировать отопление планируют в этом году.
2 февраля, 11:36
Чиновник одного из округов Прикамья получит премию почти в 100 тысяч рублей
Главе Добрянского округа присудили вознаграждение по итогам его успешной работы в 2023 году.
6 января, 08:53
2023
Власти готовятся поднять плату за отопление в Перми
24 октября 2023, 05:45
Стало известно, куда и как пермяки могут жаловаться на отсутствие тепла в доме
19 сентября 2023, 15:02
В мэрии Перми рассказали о готовности объектов ЖКХ и соцсферы к отопительному сезону
26 августа 2023, 05:48
2022
Названы управляющие компании Перми, плохо подготовившие свои дома к отопительному сезону. Список
Холодно зимой может быть в 370 домах Перми.
16 сентября 2022, 13:08
Отопительный сезон в Перми начнётся в пятницу, но не для всех
Сначала тепло поступит в социальные объекты.
7 сентября 2022, 04:16
Спецпроект
Главных тепловиков Губахи начали банкротить посреди зимы. Чем это грозит людям
Перед газовиками у компании накопились долги почти в 200 млн рублей. Предприятие полностью обеспечивает теплом 18,8 тыс. жителей Губахи и весь социальный сектор.

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика