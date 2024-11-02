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Отопление

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Ноябрь
Пермь получила паспорт готовности к отопительному периоду
2 ноября, 12:23
Октябрь
Завтра пермяки могут пожаловаться на проблемы с отоплением в краевую прокуратуру
23 октября, 06:22
Пермские автобусы и трамваи перешли на зимний режим работы
18 октября, 04:54
Следователи проводят проверку после отключения отопления и света в Красновишерске
7 октября, 11:39
Сентябрь
В Перми стартовал отопительный сезон
17 сентября, 14:05
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
Август
В Перми жильцы дома боятся остаться без отопления. Горячую воду отключили еще 8 июля
28 августа, 10:01
В Перми ищут подрядчика для восстановления «Пассажа торгового №2 Черного рынка»
Цена контракта — 2 млн 213 тыс. рублей.
9 августа, 09:54
Июль
В Перми жителям одного дома вернули переплату за отопление в размере 2,3 миллионов
9 июля, 03:19
Май
Жители Чусового обсуждают решение мэра продлить отопительный сезон при + 20° на улице
20 мая, 11:18
Пермские власти назвали дату завершения отопительного сезона
3 мая, 07:17
Апрель
Неустойчивая погода мешает завершению отопительного сезона в Перми
27 апреля, 03:08
В мэрии Перми рассказали, что должно произойти, чтобы отключили отопление
8 апреля, 05:18
Февраль
В микрорайоне ДКЖ без горячей воды и тепла останутся сотни пермяков
26 февраля, 12:43
Поселок в Пермском крае был вынужден перейти на печное отопление из-за пожара
Пожар в котельной случился ночью 23 февраля.
24 февраля, 08:07
С 1 июля 2024 года стоимость отопления в Перми вырастет на 13,1%
11 февраля, 06:40
В пермском детском саду, в котором проблемы с отоплением, ремонта не будет еще год
В школе №44 ремонтировать отопление планируют в этом году.
2 февраля, 11:36
Январь
«Вода капает с потолка». В Перми подъезды двух домов заволокло горячим паром
22 января, 08:13
На весь день сегодня в Мотовилихе без тепла остались почти сто домов
18 января, 05:58
В Березниковском драмтеатре из-за морозов в зимние праздники отменяли спектакли
В театре холодно как в зрительном зале, так и на сцене.
17 января, 04:41

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